Академик Никитенко: малый и средний бизнес обязаны учитывать интересы государства

Владельцы малого и среднего бизнеса обязаны учитывать и интересы государства. Такое мнение высказал журналистам 23 ноября в Минске академик, доктор экономических наук Петр Никитенко перед началом заседания круглого стола «Практические меры по выполнению Стратегии развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь для обеспечения роста ВВП до 100 млрд долларов к 2025 году». Мероприятие организовано Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей.

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По мнению Никитенко, бизнес предпринимателя должен соответствовать государственным интересам, интересам всего народа, а не только его собственным. «Проблема стоит серьезная с точки зрения изменения мышления. Когда кто-то берется за эту деятельность, необходимо учитывать, что предпринимательство — это основа для жизнедеятельности и всей страны, и ее экономики», — сказал Никитенко.

Он считает, что необходимо придерживаться постулата японского автора Татэиси «Вечный дух предпринимательства», который считает, что любой предприниматель должен работать на национальные интересы Японии.

«Если этого нет, то такое предпринимательство не имеет права на жизнь. Эта суть. Надо и нам понимать, какие интересы наша бизнес-система преследует. Не только свои меркантильные, получить какую-то копейку, а прежде всего насколько будет предприятие работать в интересах его сотрудников», — убежден академик.

По его мнению, представители бизнеса должны постоянно учиться на мировом опыте и знаниях. В свою очередь государство, отметил Никитенко, должно создавать для предпринимателей понятные правила работы и соблюдать их права.