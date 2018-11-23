Эксперт: Беларусь может стать плацдармом для недружественных Украине действий

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Международные эксперты, отмечая большие подвижки официального Минска в нормализации отношений с Западом, все же не исключают, что Беларусь может быть использована в качестве территории для военных действий России.

Фото пресс-службы Кремля

Так, в частности, вице-президент Центра польско-российского диалога Лукаш Адамски считает, что Беларусь не до конца использовала потенциал, открывшийся ей в связи с позицией по украинскому конфликту и предложением Минска в качестве переговорной площадки для его сторон.

«Сигналы, которые доходят до нас из Беларуси, довольно позитивны. Страна действительно сделала несколько шагов вперед для политического ускорения диалога с ЕС. Но мы все ожидаем большего. Для Беларуси это был шанс уменьшить свою зависимость от России», — отметил эксперт.

«Есть одна вещь, которая беспокоит — это все-таки восприятие того, что Беларусь остается частью одного пространства безопасности с Россией, контролируемого прежде всего Москвой. Это действительно беспокоит, тревожит, что, если та сторона решит обострить конфликт [в Украине], Беларусь может стать плацдармом для каких-то недружественных Украине действий», — сказал Адамски.

В то же время пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз 23 ноября на XVI Минском форуме заявил, что соседям не стоит беспокоиться: «Никогда наша территория не будет использована для каких-либо негативных действий в отношении соседей. Это гарантировано. Таких примеров в истории современной независимой Беларуси неизвестно».

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Тэги: внешняя политика Беларусь-Украина ситуация на юго-востоке Украины Персона: Анатолий Глаз Лукаш Адамски

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