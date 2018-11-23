Лукашенко поручил улучшить жилищные условия для пропагандистов

/ Общество
Просмотров: 598 Комментариев: 0

Сотрудники государственных средств массовой информации, судя по всему, еще больше в своих эфирах и газетных статьях будут возвышать Александра Лукашенко.

Фото из архива пресс-службы президента

Такое предположение можно сделать, ознакомившись с новым распоряжением главы государства «Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации».

В частности, сообщает пресс-служба президента, Мингорисполкому поручено в 2019-2025 годах обеспечить ежегодное направление нуждающихся в улучшении жилищных условий работников республиканских СМИ на заключение договоров создания объектов долевого строительства в жилых домах, строящихся с ограниченной прибылью застройщика.

Составлять и согласовывать список нуждающихся поручено руководителям СМИ, Мингорисполкому и Министерству информации.

Это позволит, по мнению Лукашенко обеспечить формирование списков нуждающихся с «соблюдением принципа очередности постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы или жительства».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: строительство жилья госСМИ Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Депутат Канопацкая просит МАРТ проверить государственные СМИ

Депутат Канопацкая просит МАРТ проверить государственные СМИ

«С надеждой на помощь». Жители Копища обратились к Лукашенко

«С надеждой на помощь». Жители Копища обратились к Лукашенко

Лукашенко освежил руководство госСМИ с прицелом на президентские выборы

Лукашенко освежил руководство госСМИ с прицелом на президентские выборы

Старые кадры ушли, чтобы госСМИ не застряли в прошлом?

Старые кадры ушли, чтобы госСМИ не застряли в прошлом?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте