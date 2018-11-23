Суд в Могилеве подтвердил запрет пикета в поддержку украинского режиссера Сенцова

Суд Ленинского района Могилева (процесс вела судья Оксана Кулешова) отклонил жалобу активистов-правозащитников Александра Буракова и Алексея Колчина на запрет Могилевского горисполкома в проведении пикета солидарности с находящимся в заключении в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.

26 сентября Бураков и Колчин обратились в горисполком с просьбой разрешить 12 октября пикет в центре города на площадке возле областного лечебно-диагностического центра. День и место активисты выбрали с учетом того, что в то время в Могилеве проводился Форум регионов Беларуси и России, на который планировался приезд президента РФ Владимира Путина.

Организаторы мирной акции хотели продемонстрировать главе соседнего государства солидарность с приговоренным к 20 годам заключения по политическим мотивам украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Бураков и Колчин также письменно заявили о готовности обеспечить в месте проведения мирной акции общественный порядок и безопасность. Тем не менее могилевские власти запретили пикет, о чем заявителям сообщила в своем письме зампредседателя горисполкома Алла Галушко.

Обосновывая запрет, чиновница сослалась на то, что заявленное место пикетирования не предусмотрено соответствующим решением горисполкома, определившим единственную для подобных мирных акций отдаленную от центра города площадку.

Обжалуя запрет, активисты указывали, что городские власти нарушили их право на проведение мирных собраний, закрепленное в Конституции и Международном пакте о гражданских и политических правах, подписанном и ратифицированном Беларусью.

Позицию активистов в суде представил их доверитель — правозащитник Борис Бухель. В часовом выступлении он отметил, что несоответствие заявления Колчина и Буракова решению горисполкома никак не может быть мотивом, по которому пикет можно было запрещать. К тому же, считает Бухель, требование горисполкома проводить мирную акцию, ставящей целью публичное выражение своего мнения, в отдаленном и пустынном месте является явным издевательством над здравым смыслом и человеческим достоинством заявителей.

Представители горисполкома Наталья Жукова и Татьяна Дороганова заявили, что решение властей «О массовых мероприятиях в городе Могилеве» включено в Национальный реестр правовых актов и не противоречит Конституции и иным законам страны.

«Если белорусский суд считает наши доводы надуманными, то мы считаем, что белорусский суд — надуманное явление», — заявил БелаПАН Александр Бураков после вынесения решения. Он отметил важность для заявителей проявлять солидарность с Олегом Сенцовым.

«Решение суда ожидаемое. Конечно, мы будем обжаловать. Мы знали, что белорусская судебная система не станет на нашу сторону. Это изначально была стратегическое дело с прицелом на Комитет ООН по правам человека. И это первый толчок, чтобы начать менять систему с массовыми мероприятиями в городе», — сказал активист.

