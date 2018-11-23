В России Семашко пожелали успехов в работе послом Беларуси

Новый посол Беларуси в Москве Владимир Семашко 23 ноября вручил копии верительных грамот статс-секретарю — заместителю Министра иностранных дел РФ Григорию Карасину.

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«В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, результаты состоявшегося в Минске 21 ноября 2018 г. совместного заседания коллегий МИД Беларуси и МИД России, график контактов и мероприятий на ближайшую перспективу», — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Пресс-служба МИД РФ отметила, что Карасин поздравил Семашко «со вступлением в должность посла Белоруссии в Москве» и пожелал успехов «в работе по развитию и укреплению союзнических отношений между нашими странами».

Стороны обсудили «ряд актуальных вопросов российско-белорусских отношений и международные сюжеты, представляющие взаимный интерес».