Экономист: Беларусь может сделать рекордный в мире рывок, если изменит монетарную политику

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Беларусь сможет в течение года выйти на рекордные в мире темпы экономического роста, если изменит монетарную политику. Такое мнение высказал экономист Евгений Довгель на заседании круглого стола «Практические меры по выполнению Стратегии развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь для обеспечения роста ВВП до 100 млрд долларов к 2025 году». Мероприятие было организовано 23 ноября Минским столичным союзом предпринимателей и работодателей.

Иллюстрация pixabay.com

По мнению экономиста, главной проблемой в экономике является острейший дефицит национальных денег и быстрый рост долгов. 

В представленном на сайте Нацбанка аналитическом обозрении «Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2017 году» отмечено, что основное влияние на рост доли проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному риску, оказывают предприятия государственной формы собственности. Объем проблемных активов государственных предприятий на 1 января 2018 года достиг 3,2 млрд рублей, удельный вес их в проблемных активах банковского сектора составил 58%. 

Экономист отметил, что на 1 января 2018 года накопленный убыток от деятельности Нацбанка составил 11,23 млрд рублей, что в 3,6 раза больше всей суммы его денежных средств в обращении (3,1 млрд рублей согласно его балансу). При этом минус собственного капитала Нацбанка (8,12 млрд) превысил по модульному значению его последний утвержденный уставный фонд в 324,7 раза.

«Первая причина проблем нашей экономики: несовершенство ее валютно-денежной системы, снижающей конкурентоспособность наших предприятий. При этом в Беларуси не учитывается, что «кредитная эра» на планете уже заканчивается, что в странах с высокой конкурентоспособностью экономики уже доминирует принципиально иная схема финансирования производств, без кредитов вообще — путем создания акционерных обществ, привлекающих инвестиции в обмен на их акции», — пояснил эксперт. 

Вторая причина, по его словам, — несовершенство налоговой системы, отрицательно влияющей на конкурентоспособность продукции.

«Налоги взимаются за право работать, включаются надбавками к ценам на сырье и материалы, в себестоимость и в цену продукции, что жестко завышает производителям цену их продукции и снижает конкурентоспособность белорусской экономики»,  — подчеркнул Довгель.

Третья причина, считает он, — условия для инвесторов и мотиваций работников.

«Персонал лучших предприятий в развитых странах участвует в прибыли, собственности и заинтересовано в контроле деятельности предприятий. Зарабатывать и покупать акции национальных предприятий населению в развитых странах просто выгоднее, чем хранить на банковских счетах любую валюту», — отметил экономист.

В Беларуси же механизм таких мотиваций для менеджмента и работников к развитию предприятий «блокирован» налоговой системой.

Довгель предлагает решением главы государства подчинить Национальный банк правительству (японский, норвежский и английский вариант).

«Это позволит решить задачи инвестиционного (а не кредитного) развития национальных производств, эффективной реализации инновационных бизнес-проектов на всех перспективных направлениях, резкого повышения конкурентоспособности национальных предприятий, надежного укрепления национальной валюты, ее свободной конвертируемости и востребованности на валютных рынках мира, роста поступлений в госбюджет за счет доходов от государственных инвестиций», — считает экономист. 

Правительству он предлагает оптимизировать национальную валютно-денежную систему, преобразовав ее в источник государственных инвестиций для национальной экономики. Довгель считает необходимым превратить Нацбанк из кредитора коммерческих банков в главного национального инвестора (выпускать национальные деньги в обращение, как в Японии, обменом на акции и другие ценные бумаги наиболее эффективных бизнес-проектов), принять меры по активному развитию рынка ценных бумаг, методов оценки коммерческих рисков, оздоровлению финансов предприятий и государственному страхованию инвестиционных бизнес-проектов.

Экономист предлагает создать во всех отраслях национальной экономики «условия высоких справедливых мотиваций работникам к эффективному труду и заинтересованной вовлеченности персонала в процессы повышения эффективности всех производств и предприятий в целом, их развития». 

«Системная реализация предлагаемого комплекса мер избавит экономику страны от постоянно возрастающих кредитных и иных долгов. Это даст возможность государству на национальной денежной основе и в кратчайший срок придать инвестиционному развитию Беларуси высокие устойчивые темпы. Инвестиции заменят кредиты, налоги перестанут завышать стоимость белорусских товаров на рынках. С учетом мотиваций работников это резко повысит конкурентоспособность и эффективность белорусских предприятий», — считает эксперт. 

По его мнению, Нацбанк как главный национальный инвестор станет получать большую прибыль для укрепления по нормативам своих активов и резервов, отчисляя ее избыток в государственный бюджет.

«С получением должной обеспеченности в балансе госбанка белорусский рубль станет выгодней в своей стране, чем иностранная валюта. В стране прекратится рост цен. Валюта из сбережений населения, организаций и банков станет активно продаваться госбанку за его рубли. В распоряжение государства поступит иностранная валюта из накоплений населения, организаций и банков на десятки млрд долларов», — заявил Довгель.

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Тэги: реформы Персона: Евгений Довгель

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