В субботу Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления

В субботу, 24 ноября, погоду на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами, преимущественно по северу страны, выпадут небольшие осадки (в основном мокрый снег).

В отдельных районах будут наблюдаться слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха максимально прогреется днем до +3°С.

Атмосферное давление будет падать.

В столице осадков не ожидается. В течение дня столбик термометра покажет следующие значения: