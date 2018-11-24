В субботу Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления
В субботу, 24 ноября, погоду на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами, преимущественно по северу страны, выпадут небольшие осадки (в основном мокрый снег).
В отдельных районах будут наблюдаться слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха максимально прогреется днем до +3°С.
Атмосферное давление будет падать.
В столице осадков не ожидается. В течение дня столбик термометра покажет следующие значения:
- утром -3..-5°С;
- днем около 0;
- вечером 0..-2°С.
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