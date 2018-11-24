В субботу Беларусь накроет область повышенного атмосферного давления

/ Общество
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В субботу, 24 ноября, погоду на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами, преимущественно по северу страны, выпадут небольшие осадки (в основном мокрый снег).

В отдельных районах будут наблюдаться слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха максимально прогреется днем до +3°С.

Атмосферное давление будет падать.

В столице осадков не ожидается. В течение дня столбик термометра покажет следующие значения:

  • утром -3..-5°С;
  • днем около 0;
  • вечером 0..-2°С.
     

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Тэги: погода

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