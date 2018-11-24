Где ГАИ устроит ловушки для лихачей

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Сотрудниками Госавтоинспекции будет проведен ряд мероприятий для пресечения нарушений правил дорожного движения.

В частности, борьба с любителями быстрой езды будет усилена дополнительными переносными радарами в Брестской области:

  • 08:00-20:00. Дорога Н-632, Кобринский район, деревня Повитье (48+800);
  • 08:00-20:00. Дорога Р-17, Малоритский район (28+200);
  • 08:00-20:00. Дорога Н-472, Ивановский район, деревня Замошье, ул. Ленинская, 93 (13+850);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район (7+330);
  • 10:00-15:30. Брест, Варшавское шоссе (путепровод);
  • 10:00-22:00. Брест, улица 28 Июля (мост через реку Мухавец);
  • 15:30-22:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39).

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Naviny.by уже писали, что в период 23-26 ноября по всей стране ГАИ запланировало проведение в Беларуси нескольких профилактических мероприятий, которые будут направлены на предупреждение и пресечение подобных фактов, а также выявление водителей «под мухой».

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Тэги: ГАИ

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