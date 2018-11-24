Где ГАИ устроит ловушки для лихачей

Сотрудниками Госавтоинспекции будет проведен ряд мероприятий для пресечения нарушений правил дорожного движения.

В частности, борьба с любителями быстрой езды будет усилена дополнительными переносными радарами в Брестской области:

08:00-20:00. Дорога Н-632, Кобринский район, деревня Повитье (48+800);

08:00-20:00. Дорога Р-17, Малоритский район (28+200);

08:00-20:00. Дорога Н-472, Ивановский район, деревня Замошье, ул. Ленинская, 93 (13+850);

09:00-21:00. Дорога Р-4, Ляховичский район (7+330);

10:00-15:30. Брест, Варшавское шоссе (путепровод);

10:00-22:00. Брест, улица 28 Июля (мост через реку Мухавец);

15:30-22:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39).

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.