Из-за массовых протестов в Париже закроют Эйфелеву башню

Иностранных туристов, которые сегодня посещают французскую столицу, ждет большое разочарование.

В субботу, 24 ноября, они не смогут посетить одну из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелеву башню.

Как сообщается в микроблоге объекта, принято решение пойти на такой шаг из-за массовых акций протеста, которые демонстранты запланировали на Марсовом поле.

En raison des manifestations annoncées sur le Champ-de-Mars, je serai fermée au public toute la journée du 24 novembre. Les visiteurs ayant acheté leurs billets en ligne : plus d’informations par mail très rapidement. Tenez-vous au courant : https://t.co/5jhY561sRB pic.twitter.com/GJRPMhP7xg — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 23 ноября 2018 г.

Организаторы мероприятий ожидают участие в акциях несколько десятков тысяч человек.