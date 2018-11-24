Из-за массовых протестов в Париже закроют Эйфелеву башню

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Иностранных туристов, которые сегодня посещают французскую столицу, ждет большое разочарование.

В субботу, 24 ноября, они не смогут посетить одну из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелеву башню.

Как сообщается в микроблоге объекта, принято решение пойти на такой шаг из-за массовых акций протеста, которые демонстранты запланировали на Марсовом поле.

Организаторы мероприятий ожидают участие в акциях несколько десятков тысяч человек.

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Тэги: Франция Эйфелева башня Город: Париж

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