Из-за массовых протестов в Париже закроют Эйфелеву башню
Иностранных туристов, которые сегодня посещают французскую столицу, ждет большое разочарование.
В субботу, 24 ноября, они не смогут посетить одну из главных достопримечательностей Парижа – Эйфелеву башню.
Как сообщается в микроблоге объекта, принято решение пойти на такой шаг из-за массовых акций протеста, которые демонстранты запланировали на Марсовом поле.
Организаторы мероприятий ожидают участие в акциях несколько десятков тысяч человек.
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