Фотофакт. В ДТП под Сморгонью не разъехались две фуры – вызывались спасатели

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных автомобилей произошло днем в пятницу, 23 ноября, на дороге Сморгонь – Вилейка недалеко от деревни Кулеши.

Подробности аварии пока не сообщаются. На данный момент известно, что на место ДТП вызывались спасатели, которые, используя специальное оборудование, деблокировали из кабины 51-летнего водителя автомобиля «Мерседеса».

Дальнобойщику была оказана медицинская помощь.

Naviny.by уже сообщали, что 23-26 ноября в Беларуси ГАИ будет проводить в стране несколько профилактических мероприятий, которые будут направлены на предупреждение и пресечение подобных фактов, а также выявление водителей «под мухой».