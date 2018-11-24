В Рогачеве на «зебре» сбили женщину – водитель сбежал с места ДТП
Просмотров: 15 Комментариев: 0
Дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала 52-летняя женщина произошло рано утром в пятницу, 23 ноября, в Рогачеве на улице Железнодорожной.
По информации региональной Госавтоинспекции, женщина переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил автомобиль – водитель с места ДТП скрылся.
Пострадавшая, получившая в результате наезда тяжкие телесные повреждения, не успела заметить ни номер, ни марку, ни цвет машины.
ГАИ просит всех, кому что-либо известно о данной аварии, сообщить в райотдел милиции информацию, которая позволит раскрыть преступление:
- +3752296083902;
- +375233941249.
Обсудим?