В Рогачеве на «зебре» сбили женщину – водитель сбежал с места ДТП

Дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала 52-летняя женщина произошло рано утром в пятницу, 23 ноября, в Рогачеве на улице Железнодорожной.

По информации региональной Госавтоинспекции, женщина переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил автомобиль – водитель с места ДТП скрылся.

Пострадавшая, получившая в результате наезда тяжкие телесные повреждения, не успела заметить ни номер, ни марку, ни цвет машины.

ГАИ просит всех, кому что-либо известно о данной аварии, сообщить в райотдел милиции информацию, которая позволит раскрыть преступление: