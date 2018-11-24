В Рогачеве на «зебре» сбили женщину – водитель сбежал с места ДТП

/ Происшествия
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала 52-летняя женщина произошло рано утром в пятницу, 23 ноября, в Рогачеве на улице Железнодорожной.

По информации региональной Госавтоинспекции, женщина переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил автомобиль – водитель с места ДТП скрылся.

Пострадавшая, получившая в результате наезда тяжкие телесные повреждения, не успела заметить ни номер, ни марку, ни цвет машины.

ГАИ просит всех, кому что-либо известно о данной аварии, сообщить в райотдел милиции информацию, которая позволит раскрыть преступление:

  • +3752296083902;
  • +375233941249.

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Тэги: ДТП Город: Рогачев

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