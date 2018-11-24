Видеофакт. В Сан-Франциско паром с десятками человек на борту протаранил причал
В Сан-Франциско (США) в одном из портов произошло происшествие, которое едва не стоило жизни людям.
На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как большой паром таранит один из причалов.
По данным полиции, в момент аварии на борту было 53 человека.
На данный момент известно о двух пострадавших — пассажирах парома. О характере полученных травм пока не сообщается.
В настоящее время специальные службы проводят проверку по факту происшествия.
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