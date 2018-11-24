Видеофакт. В Сан-Франциско паром с десятками человек на борту протаранил причал

В Сан-Франциско (США) в одном из портов произошло происшествие, которое едва не стоило жизни людям.

На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как большой паром таранит один из причалов.

По данным полиции, в момент аварии на борту было 53 человека.

На данный момент известно о двух пострадавших — пассажирах парома. О характере полученных травм пока не сообщается.

В настоящее время специальные службы проводят проверку по факту происшествия.