Видеофакт. В Сан-Франциско паром с десятками человек на борту протаранил причал

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В Сан-Франциско (США) в одном из портов произошло происшествие, которое едва не стоило жизни людям.

На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как большой паром таранит один из причалов.

По данным полиции, в момент аварии на борту было 53 человека.

На данный момент известно о двух пострадавших — пассажирах парома. О характере полученных травм пока не сообщается.

В настоящее время специальные службы проводят проверку по факту происшествия.

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Тэги: паром Город: Сан-Франциско

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