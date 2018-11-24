Первоклашка пришел в школу с газовым пистолетом

/ Новости Германии
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Небольшой переполох произошел в одной из школ в немецком Виттене (юго-восток Рурской области) — здесь шестилетний мальчик пришел на уроки с газовым пистолетом.

Фото pxhere.com носит иллюстративный характер

Сообщается, что первоклассник «засветил» оружие перед одноклассниками, которые и сообщили об этом учительнице.

Женщина заглянула в портфель ученика и вытащила из него оружие, которое, к слову, не было заряжено. После этого она сообщила в полицию.

Во время разбирательства ребенок не смог объяснить, как в его рюкзаке оказался пистолет. Представитель полиции конфисковал оружие. По данному факту проводится расследование.

Правоохранители подчеркнули, что газовый пистолет можно свободно купить, однако иметь его при себе дозволяется только при наличие специального разрешения.

 

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Тэги: Германия школа газовый пистолет

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