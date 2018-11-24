Фотофакт. У актера Сергея Безрукова родился сын

Популярный российский актер театра и кино Сергей Безруков сообщил о рождении сына.

О счастливом событии в своей жизни 45-летний народный артист России сообщил на своей странице в социальной сети.

«СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (И я снова был рядом) АНЕЧКА,ЛЮБИМАЯ МОЯ,РОДНАЯ МОЯ!!! СПАСИБО ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S.Выкладываю фото,чтобы опередить всех любознательных...особенно прессу)», — написал Безруков.

Напомним, Безруков с 2000 по 2015 год был женат на актрисе Ирине Безруковой (ушла к Безрукову от Игоря Ливанова).

11 марта 2016 года Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон. 4 июля 2016 года у них родилась дочь Мария. В мае 2018 года супруги сообщили, что ждут второго ребенка.

В конце 2013 года СМИ, со ссылкой на отца Безрукова, сообщили, что у Сергея есть малолетние дети: дочь Александра (2008 г.р.) и сын Иван (2011 г.р.); матерью их указывалась петербургская актриса Кристина Смирнова.