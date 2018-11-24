Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
По информации Белгидромета, в воскресенье в Беларуси ожидаются сильные туманы.
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Как сообщается, по юго-западу республики ожидаются туманы. Видимость в тумане 100-500 метров.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
В МЧС рекомендуют, если туман застал вас за рулем, правильно выбирать скорость.
Также следует избегать внезапных торможений. При ухудшении видимости до 50 метров и менее движение транспорта лучше прекратить. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию.
Узнав из прогноза погоды, что ожидается сильный туман, откажитесь от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если вы, находясь на природе, заметили сгущение тумана, следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
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