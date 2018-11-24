Россельхознадзор запретил поставки с четырех белорусских предприятий

/ Экономика
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11 белорусских предприятий попали в «черный список» Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В ведомстве сообщили, что в ходе проверок продукции одиннадцати белорусских предприятий были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России.

На основании полученных лабораторных исследований, а также с учетом того, что это были повторные нарушения, Россельхознадзор ввел с 24 ноября временные ограничения на поставки продукции со следующих белорусских предприятий:

  • ИООО «Беловежские деликатесы» (повторное выявление кокцидиостатиков — динитрокарбанилида — в колбасных изделиях из мяса птицы;
  • ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» (повторное выявление кокцидиостатиков — динитрокарбанилида — в мясе птицы;
  • ОАО «Птицефабрика «Дружба» (повторное выявление кокцидиостатиков — декоквината, динитрокарбанилида, толтразурила сульфона — в мясе птицы, и выявление тетрациклина в мясе птицы;
  • ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (повторное выявление тетрациклина в говядине).

Также ведомство ввело в отношении семи предприятий режим усиленного контроля:

  • ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» (выявление превышения КМАФАнМ в мясе птицы);
  • ОАО «Беловежский» (выявление хинолонов — марбофлоксацин, норфлоксацин, энрофлоксацин — в колбасе, а также выявление тетрациклина в говядине);
  • ОАО «Березовский сыродельный комбинат» (выявление хлорамфеникола в сыре);
  • ОАО «Дятловский сыродельный завод» (два случая выявления превышения массы натамицина на единицу площади поверхности сыра);
  • ООО «Мясокомбинат Поставский» (выявление бактерий группы кишечной палочки и превышения КМАФАнМ в говядине, а также выявление тетрациклина в говядине);
  • ОАО «Пинский мясокомбинат» (два случая выявления тетрациклина в говядине);
  • ОАО «Слонимский мясокомбинат» (выявление незаявленной на маркировке ДНК свиньи в консервах говяжьих).

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Тэги: Россельхознадзор

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