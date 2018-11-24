Россельхознадзор запретил поставки с четырех белорусских предприятий

11 белорусских предприятий попали в «черный список» Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В ведомстве сообщили, что в ходе проверок продукции одиннадцати белорусских предприятий были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России.

На основании полученных лабораторных исследований, а также с учетом того, что это были повторные нарушения, Россельхознадзор ввел с 24 ноября временные ограничения на поставки продукции со следующих белорусских предприятий:

ИООО «Беловежские деликатесы» (повторное выявление кокцидиостатиков — динитрокарбанилида — в колбасных изделиях из мяса птицы;

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» (повторное выявление кокцидиостатиков — динитрокарбанилида — в мясе птицы;

ОАО «Птицефабрика «Дружба» (повторное выявление кокцидиостатиков — декоквината, динитрокарбанилида, толтразурила сульфона — в мясе птицы, и выявление тетрациклина в мясе птицы;

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (повторное выявление тетрациклина в говядине).

Также ведомство ввело в отношении семи предприятий режим усиленного контроля: