Лукашенко нашел Шорцу другую работу

Александр Лукашенко при назначении Анатолия Сивака новым председателем Минского горисполкома сообщил о будущей судьбе его предшественника — Андрея Шорца.

По словам главы государства новые вызовы, которые стоят перед столичной властью будут не под силу Шорцу, поэтому и было принято такое кадровое решение.

«Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую», — заявил президент.

В этой связи он принял решение о переводе Шорца на другую работу.

Чем конкретно займется бывший столичный градоначальник пока не сообщается.

Напомним, руководить Мингорисполкомом Лукашенко направил Шорца 6 ноября 2014 года с должности министра жилищно-коммунального хозяйства.