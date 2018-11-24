Лукашенко нашел Шорцу другую работу

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Александр Лукашенко при назначении Анатолия Сивака новым председателем Минского горисполкома сообщил о будущей судьбе его предшественника — Андрея Шорца.

По словам главы государства новые вызовы, которые стоят перед столичной властью будут не под силу Шорцу, поэтому и было принято такое кадровое решение.

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«Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую», — заявил президент.

В этой связи он принял решение о переводе Шорца на другую работу.

Чем конкретно займется бывший столичный градоначальник пока не сообщается.

Напомним, руководить Мингорисполкомом Лукашенко направил Шорца 6 ноября 2014 года с должности министра жилищно-коммунального хозяйства.

 

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Тэги: кадровая политика Персона: Андрей Шорец Александр Лукашенко

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