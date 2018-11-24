Акция оппозиции в Слуцке собрала до 80 человек, которые почтили память участников восстания 1920 года

До 80 человек приняли участие 24 ноября в Слуцке (Минская область) в шествии и митинге по случаю 98-й годовщины вооруженного восстания. Такой оценкой поделился один из организаторов мероприятия заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич.

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Как и в прошлом году, власти изменили маршрут демонстрации, не позволив заявителям провести колонну по главной улице Слуцка.

Выступая на митинге, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич выразил благодарность тем, кто каждый год собирается в Слуцке, чтобы почтить память героев восстания. «Это означает, что память о тех, кто отдал свою жизнь за свободную и независимую Беларусь, — есть, она в наших сердцах», — сказал он.

Политик отметил, что угрозы независимости Беларуси не исчезли, и они исходят от имперской России. «Сегодняшние власти вряд ли можно назвать гарантом независимости Беларуси, вся надежда — на белорусское общество», — подчеркнул он.

Один из создателей движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик отметил, что сейчас у власти находятся люди, которые не любят Беларусь и белорусов. «Нас ждут достаточно тяжелые события. Поэтому надо объединять белорусов, которые разделяют ценности независимости и свободы. Тогда все будет хорошо», — считает он.

Закончился митинг молебном по погибшим героям и исполнением гимна «Магутны Божа».

Восстание 1920 года было попыткой защитить независимость Беларуси. В течение месяца, в ноябре—декабре, военные отряды, сформированные в Слуцком районе преимущественно из местных сельчан, оказывали сопротивление войскам Советов.

Перед началом сегодняшней акции активисты, приехавшие из Минска, приняли участие в экскурсии по местам, связанным с действиями участников восстания 1920 года. Сбор участников акции проходил возле городского стадиона, затем состоялась демонстрация до городского парка и митинг.

Праздничные мероприятия продолжаются двухчасовым концертом «За Случчину!» в местном Доме культуры с участием рок-музыканта Лявона Вольскага, поэта Андрея Хадановича, групп Zanzibar (Минск) и «Харачакра» (Солигорск).

Организаторами мероприятия выступили Янукевич, член Партии БНФ Павел Батуев, член Партии БНФ и координатор движения «За Свободу» по Минской области Виталий Амелькович и представитель движения солидарности «Разам» Геннадий Дроздов.