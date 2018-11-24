Лукашенко: мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей не было альтернативы

По мнению Александра Лукашенко, главный экзамен всей «вертикали» власти — это президентские и парламентские выборы.

Фото пресс-службы президента

Назначая Анатолия Сивака на должность главы исполнительной власти Минска, Александр Лукашенко отметил, что в 2019 году Беларусь примет II Европейские игры, а это означает, что столицу необходимо тщательно подготовить.

Надо, считает президент, сделать ее уютной и привлекательной для гостей — в последствии они могут вернуться в Беларусь в качестве туристов.

В то же время, подчеркнул он, «у всей вертикали власти главный экзамен — парламентские и президентские выборы».

Глава государства заверил, что власть «не будет довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру». «Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы», — сказал белорусский лидер.

И, несмотря, на наличие альтернативных кандидатов, президент надеется, что народ при всех минусах в работе власти должен «понимать и оценить власть положительно».