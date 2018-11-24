Германия приняла рекордный бюджет на 2019 год

Нижняя палата германского парламента приняла федеральный бюджет на следующий год: за проголосовали 366 депутатов, против — 284.

Потратить за год планируется 356,4 млрд евро (+ 13 млрд евро к бюджету-2018). В частности на оборону Германия собирается потратить 43,2 млрд евро (+ 4,5 млрд), на социалку — 145,3 млрд евро.