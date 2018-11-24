БАТЭ, проигрывая почти весь матч, в концовке забил «Лучу» четыре гола

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Завершился предпоследний, 29-й тур, чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Вопросы о серебряном и бронзовом медалистах, а также о втором неудачнике первенства, разрешатся для команд в последнем матче сезона.

Фото pixabay.com

А сегодня были зафиксированы следующие результаты:

  • БАТЭ — «Луч» -4:1 (Гордейчук, 83-пен., Драгун, 90, Иванич, 90+4, Скавыш, 90+6; Козлов, 18).
  • «Днепр» — «Динамо» (Мн) — 0:3 (Иванов, 45, Николич, 62, Соловей, 69).
  • «Смолевичи» — «Шахтер» — 0:2 (Рыбак, 20, Лаптев, 49).
  • «Торпедо» (Мн) — «Торпедо-БелАЗ» — 0:2 (Мышенко, 31, По,70).
  • «Минск» — «Неман» — 1:2 (Бохашвили, 67; Атеменг, 48, Легчилин, 50).
  • «Слуцк» — «Ислочь» — 0:1 (Слабашевич, 73).
  • «Витебск» — «Городея» — 1:0 (Вергейчик, 19).
  • «Динамо» (Бр) — «Гомель» — 0:0.

В туре забито 17 мячей (хозяевами — 6, гостями — 11), с начала чемпионата — 489 (266 и 223). Средняя результативность в туре составила 2,13 гола за игру, с начала чемпионата — 2,11. Хозяева одержали 2 победы (всего — 97), 1 раз сыграли вничью (57) и потерпели 5 поражений (78). Зафиксировано 17 вариантов счета: 1:0 (63 раза; 27%), 2:0 (38), 2:1 (27), 0:0 (27), 1:1 (26), 3:1 (15), 3:0 (13), 3:2 (5), 4:0 (4), 4:1 (3), 6:0, 3:3, 2:2 (по 2), 6:1, 5:2, 5:1 и 5:0 (по 1).

Положение команд:

  1. БАТЭ — 72 очка (разница мячей 53-22),
  2. «Шахтер» — 61 (41-14),
  3. «Динамо» Мн — 60 (38-17),
  4. «Витебск» — 59 (44-19),
  5. «Торпедо-БелАЗ» — 54 (34-16),
  6. «Динамо» Бр — 49 (49-30),
  7. «Неман» — 43 (31-29),
  8. «Слуцк» — 36 (26-34),
  9. «Городея» — 31 (29-33),
  10. «Минск» — 30 (34-38),
  11. «Ислочь» — 30 (17-35),
  12. «Гомель» — 28 (15-33),
  13. «Торпедо» — 24 (20-38),
  14. «Смолевичи» — 23 (20-38),
  15. «Луч» — 23 (23-43),
  16. «Днепр» — 16 (15-50).

Заключительный тур пройдет 2 декабря: «Шахтер» — «Минск», «Торпедо» — «Динамо» Мн, «Гомель» — «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ, «Луч» — «Смолевичи», «Неман» — «Динамо» Бр, «Городея» — «Слуцк», «Ислочь»— «Днепр».

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Тэги: футбол-Беларусь

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