Экспорт в Германию предприятиями «Беллесбумпрома» увеличен на 62%

/ Новости Германии
Просмотров: 121 Комментариев: 0

За январь—сентябрь 2018 года экспорт предприятий «Беллесбумпрома» на рынок Германии вырос на 62% до 12,2 млн долларов.

Из общего объема экспортируемой продукции более 50% занимает мебель (6,4 млн долларов — в четыре раза больше, чем за девять месяцев 2017 года). Второй по популярности продукт — фанера (2,8 млн). Поставляются также пиломатериалы, древесное топливо, древесные плиты (ДСП и ДВП), бумага, картон, двери, окна, различные деревянные изделия и прочая продукция.

В настоящее время концерн ведет подготовку к участию белорусских производителей мебели в крупнейшей международной мебельной выставке IMM Сologne 2019, которая состоится в немецком Кельне 14—20 января.

Немецкий инвестор открыл в Ивацевичах мебельную фабрику

Белорусская мебель здесь будет представлена впервые на едином национальном стенде. Ранее ряд предприятий участвовали самостоятельно в данной выставке, но разрозненность стендов и их нахождение в разных павильонах не давали должного эффекта, отметила пресс-служба «Беллесбумпрома».

Поэтому принято решение представить на выставке единый бренд качественной и разнообразной белорусской мебели. Продукция будет представлена в интерьере стилизованного белорусского дома, где есть гостиная, спальня, кухня, комнаты отдыха.

В рамках выставки запланировано проведение белорусско-германской конференции, на которой состоится презентация белорусских мебельных предприятий и их возможностей по работе с немецкими заказчиками и партнерами. Участие в конференции примут представители ряда торговых сетей Германии и крупных компаний. Состоятся переговоры с представителями и французских компаний, которые также выразили заинтересованность в сотрудничестве с белорусскими предприятиями.

Выставка IMM Cologne ежегодно принимает экспонентов со всего мира на площади 280 тыс. кв. м. По количеству и географии участников с этой выставкой могут конкурировать только Парижский мебельный салон (январь, Франция) и Миланский мебельный салон (апрель, Италия).

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беллесбумпром Беларусь-Германия экспорт

Другие материалы на эту тему:

Беларусь сократит экспорт стратегических товаров

Беларусь сократит экспорт стратегических товаров

Посол ФРГ: тема альтернативной энергетики актуальна для Беларуси

Посол ФРГ: тема альтернативной энергетики актуальна для Беларуси

Чем ответит Брюссель на любезности Минска

Чем ответит Брюссель на любезности Минска

Кому из белорусских послов грозит отзыв на родину

Кому из белорусских послов грозит отзыв на родину

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте