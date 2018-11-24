«Росатом»: БелАЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года

Премьер-министр Сергей Румас 24 ноября совершил рабочую поездку в Гродненскую область, где посетил площадки строительства Белорусской АЭС и инфраструктуры Островца, сообщает пресс-служба правительства.

На БелАЭС Румас обсудил с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым текущий ход работ на станции. Как пояснил вице-премьер Игорь Ляшенко, белорусская сторона удовлетворена ходом работ, имеющиеся вопросы будут улажены в ближайшие две недели.

«На каждом из объектов отмечены критические точки, по большинству из них решения приняты уже. В ближайшие две недели будут отрегулированы остающиеся вопросы. Сейчас работы проводятся по плану», — сказал Ляшенко.

Первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин отметил, что Белорусская АЭС будет готова к завозу ядерного топлива в начале 2019 года. Сейчас строительство ее первого блока на завершающем этапе.

«Закачиваются монтажные работы, начинается пусконаладка. В этом году знаковое ключевое событие — постановка под напряжение комплектного распределительного устройства. Мы ожидаем, что это произойдет на следующей неделе. В этом же году мы надеемся выйти на этап гидроиспытания циркуляционных промывок — это практически начало наладки главных систем блока», — сказал Локшин.

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.