На озере Виктория перевернулась яхта с принцем Уганды и звездами шоу-бизнеса – погибли 13 человек
В субботу, 24 ноября на озере Виктория перевернулась яхта, на борту которой находились более ста человек, в том числе принц Уганды и звезды местного шоу-бизнеса.
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По данным полиции, 70 человек были спасены, 39 – в настоящее время числятся пропавшими без вести. Подтверждено количество погибших – сейчас это 13 человек.
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Компания собиралась устроить шумную вечеринку на крупнейшем на озере острове Укервея.
Озеро Виктория на территории Танзании, Кении и Уганды – самое большое в Африке (третье в мире) – его размеры составляют 68,8 тыс. квадратных километров.
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