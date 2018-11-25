На озере Виктория перевернулась яхта с принцем Уганды и звездами шоу-бизнеса – погибли 13 человек

В субботу, 24 ноября на озере Виктория перевернулась яхта, на борту которой находились более ста человек, в том числе принц Уганды и звезды местного шоу-бизнеса.

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По данным полиции, 70 человек были спасены, 39 – в настоящее время числятся пропавшими без вести. Подтверждено количество погибших – сейчас это 13 человек.

Как пишет Daily Mirror , яхта ушла на дно в принадлежащей Уганде акватории озера. Среди пассажиров судна был принц Уганды Дауди Васайя – родной брат правящего монарха, а также звезды местного шоу-бизнеса и так называемая золотая молодежь.

Компания собиралась устроить шумную вечеринку на крупнейшем на озере острове Укервея.

Озеро Виктория на территории Танзании, Кении и Уганды – самое большое в Африке (третье в мире) – его размеры составляют 68,8 тыс. квадратных километров.