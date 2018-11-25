ГАИ продолжает охоту на лихачей: места, где расставлены ловушки

/ Общество
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В воскресенье продолжится борьба Госавтоинспекции с нарушителями правил дорожного движения.

В частности, любителям быстрой езды следует быть на чеку, так как кроме гласного контроля инспекторы ДПС используют смешанный и негласный контроль.

Кроме этого, на дороги выставляются переносные радары. Так, в частности, в Брестской области сегодня будут следить за нарушителями семь дополнительных датчиков:

  • 08:00-20:00. Дорога Р-83, Каменецкий район (42+150);
  • 09:00-15:00. Брест, улица Московская, 346;
  • 09:00-21:00. Трасса М-10, Пинский район (426+900);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-4, Барановичский район (16+300);
  • 09:00-21:00. Дорога Р-17, Брестский район (19+950);
  • 10:00-22:00. Дорога Р-85, Каменецкий район (129+150);
  • 15:00-21:00. Брест, Варшавское шоссе (ТРК №39).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Naviny.by уже писали, что в период 23-26 ноября по всей стране ГАИ запланировало проведение в Беларуси нескольких профилактических мероприятий, которые будут направлены на предупреждение и пресечение подобных фактов, а также выявление водителей «под мухой».

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Тэги: ГАИ Город: Брест

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