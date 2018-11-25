У экс-диктатора Зимбабве Мугабе отказали ноги

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В последнее время экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе лечится в Сингапуре. По словам действующего главы государства Эммерсона Мнангагвы, в настоящее время у бывшего диктатора отказали ноги.


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Официально, 94-летний Мугабе лечит катаракту. Впрочем, в прессе неоднократно проходила информация о том, что у Мугабе более серьезный недуг. В частности, речь может идти о раке предстательной железы.

В ноябре 2017 года в Зимбабве произошел военный переворот. Силовики захватили дворец президента страны 93-летнего Роберта Мугабе и его жену Грейс. Мугабе отрекся от власти.

Новым главой государства стал Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе уволил незадолго до переворота за проявление «признаков нелояльности».

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Тэги: рак Зимбабве Персона: Роберт Мугабе

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