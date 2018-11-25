В Беларуси стартует кампания ООН по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек

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В Беларуси 25 ноября стартует международная кампания ООН по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, сообщает Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Изображение pixabay.com

25 ноября в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин аналогична кампания генерального секретаря ООН «Сообща» (UNiTE) стартует во многих странах мира. Ее цель — активизировать усилия гражданского общества, правительства и учреждений системы ООН по искоренению насилия в отношении женщин и девочек по всему миру.

В своем заявлении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что гендерное насилие является серьезным препятствием на пути к справедливому миру и устойчивому развитию.

Согласно результатам исследования, в Беларуси каждая вторая женщина хотя бы раз подвергалась тому или иному виду насилия. Исследование проводил Институт социологии НАН Беларусь в 2018 году по заказу ЮНФПА.

Согласно международной статистике, каждая третья женщина в мире сталкивается с сексуальным или физическим насилием со стороны человека, который ей знаком. Каждая третья женщина нуждается в помощи.

Кампания «16 дней активизма против насилия в отношении женщин» продлится в Беларуси по 10 декабря, Дня прав человека. В этом году кампания проходит под лозунгом «Окрась мир в оранжевый цвет» с хештегом #HearMeToo. HearMeToo. ЮНФПА и общественное объединение «Гендерные перспективы» призывают добавить оранжевый цвет на фотографию своего профиля в соцсетях, чтобы продемонстрировать поддержку, поделиться информацией в с хэштегами #HearMeToo (#ВыслушайМеняТоже), #orangetheworld (#СделаемМирОранжевым) и #16days (#16дней) и подписаться на обсуждения @SayNO_UNiTE и @UN_Women в Twitter.

В Беларуси эта кампания традиционно поддерживается агентствами системы ООН, общественными организациями и государственными структурами, ведущими активную деятельность в сфере предупреждения насилия в отношении женщин и девочек и также домашнего насилия.

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Тэги: ООН насилие

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