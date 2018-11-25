В США после стрельбы в ТЦ полиция убила обычного покупателя, а преступник скрылся

Чудовищную роковую ошибку совершили полицейские американского города Гувер (штат Алабама). 23 ноября в торговом центре Riverchase Galleria они убили мужчину, приняв его за подозреваемого в стрельбе в этом ТЦ.

Стрельбу в ТЦ открыл неизвестный. По словам очевидцев, он сделал две очереди выстрелов, ранив двух подростков.