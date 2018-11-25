У «Динамо-Минск» нет шансов в матче с «Салаватом Юлаевым», считают букмекеры

Хоккеисты минского «Динамо» завершают сегодня утомительную выездную серию на Восток. На «Уфа-арене» они проведут встречу с местным «Салаватом Юлаевым».

Завершаем самый сложный выезд сезона воскресным матчем в Уфе! Есть еще возможность привезти домой 50 процентов очков. Будем верить в команду Расширенная прямая трансляция на «Беларусь 5» и КХЛ ТВ! pic.twitter.com/xKaPiJbQoB — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 24 ноября 2018 г.

Обе команды проиграли свои последние матчи: башкиры в гостях «Сибири» – 0:1, а белорусы также на выезде «Адмиралу» – 1:5.

В этом сезоне команды уже встречались между собой: 26 сентября в Минске «зубры» уступили – 1:3.

В преддверии сегодняшнего матча букмекеры выставили коэффициенты, согласно которым у «Динамо» нет шансов:

победа хозяев – 1.4;

ничья – 5.7;

победа гостей – 6.9.

Стартовое вбрасывание состоится в 14:30 по минскому времени.