У «Динамо-Минск» нет шансов в матче с «Салаватом Юлаевым», считают букмекеры
Хоккеисты минского «Динамо» завершают сегодня утомительную выездную серию на Восток. На «Уфа-арене» они проведут встречу с местным «Салаватом Юлаевым».
Обе команды проиграли свои последние матчи: башкиры в гостях «Сибири» – 0:1, а белорусы также на выезде «Адмиралу» – 1:5.
В этом сезоне команды уже встречались между собой: 26 сентября в Минске «зубры» уступили – 1:3.
В преддверии сегодняшнего матча букмекеры выставили коэффициенты, согласно которым у «Динамо» нет шансов:
- победа хозяев – 1.4;
- ничья – 5.7;
- победа гостей – 6.9.
Стартовое вбрасывание состоится в 14:30 по минскому времени.
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