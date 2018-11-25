У «Динамо-Минск» нет шансов в матче с «Салаватом Юлаевым», считают букмекеры

/ Спорт
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Хоккеисты минского «Динамо» завершают сегодня утомительную выездную серию на Восток. На «Уфа-арене» они проведут встречу с местным «Салаватом Юлаевым».

 

 

Обе команды проиграли свои последние матчи: башкиры в гостях «Сибири» – 0:1, а белорусы также на выезде «Адмиралу» – 1:5.

В этом сезоне команды уже встречались между собой: 26 сентября в Минске «зубры» уступили – 1:3.

В преддверии сегодняшнего матча букмекеры выставили коэффициенты, согласно которым у «Динамо» нет шансов:

  • победа хозяев – 1.4;
  • ничья – 5.7;
  • победа гостей – 6.9.

Стартовое вбрасывание состоится в 14:30 по минскому времени.

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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Уфа

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