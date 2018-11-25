КХП-БНФ проводит акцию по случаю годовщины Слуцкого восстания

Консервативно-христианская партия — БНФ 25 ноября проводит акцию по случаю 98-й годовщины Слуцкого восстания.

Как сообщил БелаПАН исполняющий обязанности председателя организации в Беларуси Юрий Беленький, мероприятие предусматривает посещение мест, связанных со Слуцким восстанием, а также митинг непосредственно в Слуцке.

Около 50 участников акции уже посетили деревню Грозово, где провели митинг. По словам Беленького, происходящее снимал сотрудник милиции в штатском. Другие силовики или представители местных властей непосредственно на месте проведения памятного мероприятия не присутствовали.

Участники акции также посетят Семежево и Красную Слободу (бывшая Вызна). Финальным мероприятием станет митинг в Слуцке (с 15.00 до 16.00).

Напомним, 24 ноября в Слуцке прошла еще одна акция, посвященная годовщине восстания. Ее организаторами выступили заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич, член Партии БНФ Павел Батуев, член Партии БНФ и координатор движения «За Свободу» по Минской области Виталий Амелькович и представитель движения солидарности «Разам» Геннадий Дроздов. В ней приняло участие до 80 человек.

Слуцкое вооруженное восстание 1920 года было попыткой защиты независимости Беларуси. В течение месяца, в ноябре-декабре, военные отряды, сформированные в Слуцком районе преимущественно из местных сельчан, оказывали сопротивление войскам Советов.