Более 100 тысяч человек приняли участие в акциях против повышения цен на топливо во Франции

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В демонстрациях против повышения цен на топливо, которые прошли во Франции 24 ноября, приняли участие 106 тысяч человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.

По его словам, по всей стране прошли 1619 манифестаций. На них были задержаны 130 человек. В Париже участники акции строили баррикады на Елисейских полях, разбивали витрины, ломали дорожные знаки и бросали в полицейских брусчатку. Полиция применила против них слезоточивый газ и водометы.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил столкновения протестующих с полицией. «Позор тем, кто напал на сотрудников правоохранительных органов. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. <…> Насилию не место в республике», — написал он в твиттере.

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Тэги: Франция протесты Персона: Эммануэль Макрон Кристоф Кастанер

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