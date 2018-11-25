В Евросоюзе одобрили соглашение о Brexit

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Европейский совет предлагает структурам Европейского союза обеспечить вступление в силу соглашения по Brexit с 30 марта 2019 года, «чтобы обеспечить организованный выход».

Совет также одобрил политическую декларацию об основах отношений между Евросоюзом и Великобританией после Brexit.

«Европейский совет подтверждает намерения Союза о близком партнерстве с Соединенным Королевством в будущем», – сказано в сообщении.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут сохраняться торговые связи, должен продолжаться до конца 2020 года.