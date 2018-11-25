Под Шарковщиной в остановленном авто сотрудники ГАИ обнаружили 30 килограммов карпа и мертвого бобра

Утром 24 ноября в деревни Осиногородок (Шарковщинский район, Витебская область) сотрудники ГАИ остановили «Сеат Толедо», которым управлял мужчина 1983 года рождения.

При осмотре автомобиля в салоне милиционеры обнаружили 52 особи карпа массой около 30 килограммов. Еще одна находка ожидала инспекторов в багажнике, в котором мужчина перевозил тушку бобра.

Охотником водитель не является. По его словам, бобер был изъят из капкана, расположенного возле водоема рыбхоза, а рыба выловлена сачком из каналов пруда.

И карпа, и тушку мужчина планировал использовать для личных нужд. Проводится проверка легальности приобретения перевозимого груза, сообщает ГАИ Витебской области.

Фото ГАИ Витебской области