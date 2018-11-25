Минское «Динамо» крупно проиграло «Салавату Юлаеву» в чемпионате КХЛ

25 ноября в Уфе минское хоккейное «Динамо» крупно проиграло «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:6 (1:2, 0:3, 0:1).

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У хозяев отличились: Антон Бурдасов (12`, в большинстве), Йоонас Кемпайнен (14`, в большинстве), Тему Хартикайнен (30`), Захар Арзамасцев (33`), Дмитрий Кугрышев (37`), Максим Майоров (41`, в меньшинстве).

У гостей автором единственной шайбы стал Андрей Степанов на 15-й минуте.

Состав «Динамо»: Карнаухов (Энрот); Уиркош — Готовец, А.Костицын (А) — С.Костицын (К) — Хауден; Лисовец — Хенкель, Казионов — Павлович (А) — Гаврус; Осипов — Блум, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Дроздов — Волков — Литвинов; Знахаренко, Парфеевец.

Статистика матча: броски в створ: 28-29; вбрасывания: 24-24; блокированные броски: 12-13; силовые приемы: 9-12; штраф: 12-12.

При Андрее Сидоренко, который был назначен главным тренером минчан 11 ноября, команда провела семь матчей, в которых одержала две победы и потерпела пять поражений.

В таблице Западной конференции белорусская команда занимает предпоследнее 11-е место, набрав 20 очков в 32 играх (7 побед в основное время, 1 победа по буллитам, 20 поражений в основное время и 4 в овертайме; разница шайб 61-100). От зоны плей-офф команду отделяют восемь очков.

Следующий матч «Динамо» проведет 28 ноября на «Минск-Арене» против «Йокерита».