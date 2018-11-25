В районе Керченского пролива российские пограничные катера обстреляли военные корабли Украины

/ Мир
Просмотров: 982 Комментариев: 0

Командование Военно-морских сил (ВМС) Украины заявило, что в районе Керченского пролива катера пограничного управления ФСБ России открыли огонь по украинским военным кораблям.

В сообщении ВМС Украины отмечается, что огонь был открыт после выхода украинских судов из 12-мильной зоны. В результате обстрела получил повреждения малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск», есть раненый.

 

 

Конвенции ООН по морскому праву устанавливает суверенитет государств над полосой в 12 морских миль от береговой линии. Украина и большинство стран-членов ООН не признают Крым и воды у его берегов территорией России.

Конфликт в районе Керченского пролива начался утром в воскресенье.

ФСБ России сообщила о появлении трех украинских военных кораблей, которые незаконно вошли в территориальные воды России и начали двигаться в сторону Керченского пролива. При этом отмечалось, что Украина не подавала заявок на проход судов в проливе.

По сообщению ВМС Украины, артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» двигались из Одессы в Мариуполь. ВМС Украины утверждают, что ночью 25 ноября российскую сторону предупредили о переходе судов, но ответа не последовало.

Когда же катера и буксир вошли в российские воды, пограничные корабли РФ «осуществили откровенно агрессивные действия». Один из них протаранил буксир «Яны Капу», повредив главный двигатель корабля, обшивку и леерное ограждение.

После этого инцидента российская сторона закрыла Керченский пролив для гражданских судов, перегородив фарватер сухогрузом, отмечает «Медуза».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россия-Украина Керченский пролив

Другие материалы на эту тему:

Станет ли футбольный чемпионат мира в России горячим месяцем на Донбассе

Станет ли футбольный чемпионат мира в России горячим месяцем на Донбассе

Бабченко жив. Журналиста заказали за 30 тысяч долларов, но его спасла СБУ

Бабченко жив. Журналиста заказали за 30 тысяч долларов, но его спасла СБУ

«В экономике Беларусь и Украина имеют ровно столько, сколько позволяет Россия»

«В экономике Беларусь и Украина имеют ровно столько, сколько позволяет Россия»

Путин не против миротворцев ООН на Донбассе. Киев: только без русских

Путин не против миротворцев ООН на Донбассе. Киев: только без русских

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте