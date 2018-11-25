В районе Керченского пролива российские пограничные катера обстреляли военные корабли Украины

Командование Военно-морских сил (ВМС) Украины заявило, что в районе Керченского пролива катера пограничного управления ФСБ России открыли огонь по украинским военным кораблям.

В сообщении ВМС Украины отмечается, что огонь был открыт после выхода украинских судов из 12-мильной зоны. В результате обстрела получил повреждения малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск», есть раненый.

Конвенции ООН по морскому праву устанавливает суверенитет государств над полосой в 12 морских миль от береговой линии. Украина и большинство стран-членов ООН не признают Крым и воды у его берегов территорией России.

Конфликт в районе Керченского пролива начался утром в воскресенье.

ФСБ России сообщила о появлении трех украинских военных кораблей, которые незаконно вошли в территориальные воды России и начали двигаться в сторону Керченского пролива. При этом отмечалось, что Украина не подавала заявок на проход судов в проливе.

По сообщению ВМС Украины, артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» двигались из Одессы в Мариуполь. ВМС Украины утверждают, что ночью 25 ноября российскую сторону предупредили о переходе судов, но ответа не последовало.

Когда же катера и буксир вошли в российские воды, пограничные корабли РФ «осуществили откровенно агрессивные действия». Один из них протаранил буксир «Яны Капу», повредив главный двигатель корабля, обшивку и леерное ограждение.