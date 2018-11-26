В 2019 году планируется построить свыше 10 тысяч квартир для многодетных семей

/ Общество
Просмотров: 189 Комментариев: 0

В 2019 году в Беларуси планируется построить свыше 10 тысяч квартир для многодетных семей, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев в интервью воскресной программе «Неделя» на телеканале СТВ 25 ноября, пишет БелаПАН.

«Во главу угла мы ставим, конечно, обеспечение поручения главы государства — обеспечение жильем многодетных семей, — сказал чиновник. — Если в прошлом году мы построили около 3 тысяч квартир, то в этом году будет обеспечено 7,5 тысячи квартир. На следующий год мы ставим задачу — свыше 10 тысяч квартир. Кроме того, мы будем максимально предлагать многодетным семьям строительство индивидуального жилья. Это подход, который решает много вопросов».

По словам Кухарева, в этом году в Беларуси будет построено 4 млн квадратных метров жилья, но он считает, что «это далеко не предел», поскольку у строительной отрасли сегодня есть все необходимые резервы для увеличения объемов жилищного строительства.

«Во-первых, у нас прошла модернизация отрасли панельного домостроения, — пояснил он. — Панельное домостроение дает качественное и, самое главное, более дешевое жилье, чем другие методы строительства, а также значительно снижает сроки. Также новое направление деятельности в панельном домостроении — индивидуальное жилье. Мы видим сегодня очень большой спрос со стороны населения именно на индивидуальное жилье. Главой государства даны поручения по обеспечению домостроительных комбинатов необходимыми земельными участками, которых у нас в довольно большом количестве во всех населенных пунктах. Мы будем не хаотично, а единым застройщиком подходить».

«Мы в первую очередь видим свою задачу в том, чтобы увеличить объемы жилья, внести самые разнообразные предложения населению, — добавил вице-премьер. — В соответствии с поручением главы государства мы самым серьезным образом изменим подходы в архитектурной деятельности. В первую очередь, не только сам дом, но и прилегающая территория должна быть комфортной для проживания. Для этого тоже есть все возможности, но пока нет, к сожалению, творческого подхода. Проектировщик пока не хочет стать на место человека, который там будет проживать».

По словам Кухарева, правительство также видит свою задачу в содействии процессу увеличения потребления электроэнергии. С учетом ввода в эксплуатацию БелАЭС в стране будет достаточно энергии для отопления жилья с помощью электричества, отметил он. «Для этого мы сейчас прорабатываем совместно с Министерством энергетики вопрос по снижению тарифов для отопления жилья, в том числе в ночное время», — заявил чиновник.

Говоря о развитии городов — спутников Минска, Кухарев сообщил, что сейчас в этих населенных пунктах решается вопрос увеличения строительства жилья по принципу «дом — работа». «То есть мы предлагаем кроме дома построить человеку встроенное или отдельное помещение, которое позволило бы ему заниматься бизнесом — открыть магазин, парикмахерскую. Уже проработан вопрос с Банком развития в той части, что они окажут поддержку по льготным кредитам для строительства вспомогательных помещений», — сказал заместитель премьера.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: жилищное строительство многодетные семьи Персона: Владимир Кухарев

Другие материалы на эту тему:

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся

Как будет работать указ об адресных субсидиях при строительстве жилья

Как будет работать указ об адресных субсидиях при строительстве жилья

Виктор Янчуревич. ГОРОД. Расширение Минска и решение проблем нуждающихся в жилье горожан

Виктор Янчуревич. ГОРОД. Расширение Минска и решение проблем нуждающихся в жилье горожан

«Прихожу домой, а на его месте только строительный мусор»

«Прихожу домой, а на его месте только строительный мусор»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте