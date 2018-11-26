В 2019 году планируется построить свыше 10 тысяч квартир для многодетных семей

В 2019 году в Беларуси планируется построить свыше 10 тысяч квартир для многодетных семей, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев в интервью воскресной программе «Неделя» на телеканале СТВ 25 ноября, пишет БелаПАН .

«Во главу угла мы ставим, конечно, обеспечение поручения главы государства — обеспечение жильем многодетных семей, — сказал чиновник. — Если в прошлом году мы построили около 3 тысяч квартир, то в этом году будет обеспечено 7,5 тысячи квартир. На следующий год мы ставим задачу — свыше 10 тысяч квартир. Кроме того, мы будем максимально предлагать многодетным семьям строительство индивидуального жилья. Это подход, который решает много вопросов».

По словам Кухарева, в этом году в Беларуси будет построено 4 млн квадратных метров жилья, но он считает, что «это далеко не предел», поскольку у строительной отрасли сегодня есть все необходимые резервы для увеличения объемов жилищного строительства.

«Во-первых, у нас прошла модернизация отрасли панельного домостроения, — пояснил он. — Панельное домостроение дает качественное и, самое главное, более дешевое жилье, чем другие методы строительства, а также значительно снижает сроки. Также новое направление деятельности в панельном домостроении — индивидуальное жилье. Мы видим сегодня очень большой спрос со стороны населения именно на индивидуальное жилье. Главой государства даны поручения по обеспечению домостроительных комбинатов необходимыми земельными участками, которых у нас в довольно большом количестве во всех населенных пунктах. Мы будем не хаотично, а единым застройщиком подходить».

«Мы в первую очередь видим свою задачу в том, чтобы увеличить объемы жилья, внести самые разнообразные предложения населению, — добавил вице-премьер. — В соответствии с поручением главы государства мы самым серьезным образом изменим подходы в архитектурной деятельности. В первую очередь, не только сам дом, но и прилегающая территория должна быть комфортной для проживания. Для этого тоже есть все возможности, но пока нет, к сожалению, творческого подхода. Проектировщик пока не хочет стать на место человека, который там будет проживать».

По словам Кухарева, правительство также видит свою задачу в содействии процессу увеличения потребления электроэнергии. С учетом ввода в эксплуатацию БелАЭС в стране будет достаточно энергии для отопления жилья с помощью электричества, отметил он. «Для этого мы сейчас прорабатываем совместно с Министерством энергетики вопрос по снижению тарифов для отопления жилья, в том числе в ночное время», — заявил чиновник.

Говоря о развитии городов — спутников Минска, Кухарев сообщил, что сейчас в этих населенных пунктах решается вопрос увеличения строительства жилья по принципу «дом — работа». «То есть мы предлагаем кроме дома построить человеку встроенное или отдельное помещение, которое позволило бы ему заниматься бизнесом — открыть магазин, парикмахерскую. Уже проработан вопрос с Банком развития в той части, что они окажут поддержку по льготным кредитам для строительства вспомогательных помещений», — сказал заместитель премьера.