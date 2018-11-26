Нынешней зимой Минздрав не ожидает серьезной эпидемии гриппа

Предстоящей зимой «эпидемия гриппа не должна быть серьезной», заявил министр здравоохранения Валерий Малашко в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ 25 ноября, пишет БелаПАН .

«Я даже не сомневаюсь, что будут достигнуты оптимальные цифры привитости нашего населения, — сказал чиновник. — Фармацевтические сети — государственной системы фармации и частной — готовы. Также зарезервировано достаточно лекарственных препаратов на случай серьезных подъемов заболеваемости».

На пресс-конференции 1 октября в Минске руководитель Национального центра по гриппу Наталья Грибкова сообщила, что в этом году в состав четырехвалентной вакцины внесены вирусы обеих линий гриппа В.

По ее словам, в прошлом сезоне страны Европейского региона переживали значительное разнообразие доминирующих вирусов. Наиболее активны были вирусы гриппа В. В Беларуси в начале сезона доминировали вирусы А H1N1, аналогичные пандемическому вирусу, а во второй половине эпидемического сезона преобладали вирусы гриппа В.

«Мы привыкли бояться вирусов гриппа А и с пренебрежением относились к гриппу В. Однако вирусы гриппа В, особенно для пожилых и детей, очень опасны. Наши исследования показали, что в прошлом сезоне большая часть тяжелых респираторных инфекций была обусловлена именно вирусами гриппа В», — сказала эпидемиолог.

При этом она отметила, что в последние годы в стране циркулируют обе линии гриппа В — Yamagata и Victoria. «В прошлом году в состав вакцин входили вирусы ямагатской линии. Они были выявлены в 92% клинических образцов. Однако в конце прошлого сезона появились дрейфовые вирусы группы В Victoria, к которым, к сожалению, у людей иммунитета не было. Поэтому в этом году в состав четырехвалентных вакцин внесены вирусы гриппа В Victoria», — подчеркнула Грибкова.