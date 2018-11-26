В Минске пьяный парень на каршеринговом авто устроил погоню и разбил 10 машин

/ Происшествия
Просмотров: 78 Комментариев: 0

В ночь на 25 ноября в Минске пьяный 20-летний парень на каршеринговом «Фольксвагене» разбил десять (включая свой) автомобилей.

Сначала он разбил три авто во дворе дома № 17 по проспекту Газеты «Правда» и скрылся с места ДТП.

ГАИ оперативно нашла виновника аварии, но когда экипаж инспекторов подъехал к «Фольксвагену», тот выехал на тротуар, объехал милицейскую машину и попытался скрыться.

Началась погоня. «Фольксваген» поехал на проспект Дзержинского, затем свернул на улицу Космонавтов, где у дома № 48 разбил еще шесть авто: «Киа», два «Рено», «Пежо», «Фольксваген» и «Мазду».

После нового ДТП водитель выскочил из «Фольксвагена» и попытался убежать, но был задержан.

Освидетельствование зафиксировало у задержанного 1,78 промилле алкоголя в крови, сообщает ГАИ Минска.

 

Фото ГАИ Минска

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП пьяный водитель ГАИ Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте