В Минске пьяный парень на каршеринговом авто устроил погоню и разбил 10 машин

В ночь на 25 ноября в Минске пьяный 20-летний парень на каршеринговом «Фольксвагене» разбил десять (включая свой) автомобилей.

Сначала он разбил три авто во дворе дома № 17 по проспекту Газеты «Правда» и скрылся с места ДТП.

ГАИ оперативно нашла виновника аварии, но когда экипаж инспекторов подъехал к «Фольксвагену», тот выехал на тротуар, объехал милицейскую машину и попытался скрыться.

Началась погоня. «Фольксваген» поехал на проспект Дзержинского, затем свернул на улицу Космонавтов, где у дома № 48 разбил еще шесть авто: «Киа», два «Рено», «Пежо», «Фольксваген» и «Мазду».

После нового ДТП водитель выскочил из «Фольксвагена» и попытался убежать, но был задержан.

Освидетельствование зафиксировало у задержанного 1,78 промилле алкоголя в крови, сообщает ГАИ Минска.

Фото ГАИ Минска