В Брестской области за сутки на пожарах погибли два человека, еще один получил ожоги

За сутки на пожарах в Брестской области погибли два человека, еще один получил ожоги и был госпитализирован.

В 13:46 25 ноября в деревне Кривошин Ляховичского района произошел пожар в жилом деревянном доме. Прибывшие спасатели в жилой комнате на диване обнаружили труп хозяина 1956 года рождения. Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок.

В 20:23 в деревне Синкевичи Лунинецкого района произошел пожар в жилом кирпичном доме, принадлежащем пенсионерке 1950 года рождения. Сотрудники МЧС в жилой комнате на полу обнаружили погибшую пенсионерку 1932 года рождения -- мать хозяйки. Огнем повреждены кровля, перекрытие, стены и имущество.

В 01:08 26 ноября в экстренные службы поступила информация о пожаре в жилом кирпичном доме в деревне Андрияновка Пружанского района. Хозяин 1967 года рождения и его супруга 1977 года рождения покинули дом через оконный проем.

При самостоятельном тушении пожара мужчина получил ожоги 5% тела и был госпитализирован. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество.