В Сморгонском и Дятловском районах произошли смертельные ДТП с участием грузовиков

Недалеко от деревни Кулеши Сморгонского района грузовик «Мерседес» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со «Сканией». Водитель «Мерседеса» был госпитализирован, а водитель «Скании» погиб на месте ДТП.

Рядом с деревней Медвиновичи Дятловского района житель агрогородка Леоновичи на легковой «Мазде» столкнулся со стоявшей на полосе движения без габаритных огней и соответствующего знака автомашиной «МАЗ». Водитель «Мазды» погиб, сообщает МВД.