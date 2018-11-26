В Сморгонском и Дятловском районах произошли смертельные ДТП с участием грузовиков
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Недалеко от деревни Кулеши Сморгонского района грузовик «Мерседес» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со «Сканией». Водитель «Мерседеса» был госпитализирован, а водитель «Скании» погиб на месте ДТП.
Рядом с деревней Медвиновичи Дятловского района житель агрогородка Леоновичи на легковой «Мазде» столкнулся со стоявшей на полосе движения без габаритных огней и соответствующего знака автомашиной «МАЗ». Водитель «Мазды» погиб,
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