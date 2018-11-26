Несколько сотен нелегальных мигрантов попытались прорваться через границу Мексики и США

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Около 500 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки 25 ноября попытались незаконно пересечь границу Мексики и США в районе города Тихуана, пишут мировые информационные агентства.

Американские власти применили слезоточивый газ для разгона мигрантов.

Трамп разрешил стрелять на поражение по каравану мигрантов

Мексика в свою очередь пообещала депортировать всех мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в США из Тихуаны.

Напомним, в октябре в сторону США вышел многотысячный караван мигрантов из Гондураса и других стран Центральной Америки. В двадцатых числах ноября до мексиканского штата Нижняя Калифорния на границе с США добрались около пяти тысяч этих мигрантов.

Президент США Дональд Трамп назвал караван «вторжением», отдал распоряжении об усилении военного контингента на границе, а на прошлой неделе и вовсе разрешил военным стрелять по мигрантам на поражение.

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Тэги: США-Мексика мигранты Персона: Дональд Трамп

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