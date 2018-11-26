В Минске горела квартира в многоэтажке: эвакуировали более 20 человек

Вечером 25 ноября в Минске произошел пожар в квартире многоэтажки на улице Казинца.

Фото МЧС

Информация о нем поступила в экстренные службы в 21:03.

К моменту прибытия подразделений МЧС в квартире на девятом этаже шел сильный дым. В квартире проживают: хозяин-пенсионер, его жена, дочь и внук.

В момент пожара хозяина дома не было. Остальные жильцы квартиры самостоятельно покинули жилье до приезда спасателей.

Из соседних и вышерасположенных квартир сотрудники МЧС эвакуировали 21 человека (два ребенка).

Пострадавших нет. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями.

Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.