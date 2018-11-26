В Минске горела квартира в многоэтажке: эвакуировали более 20 человек
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Вечером 25 ноября в Минске произошел пожар в квартире многоэтажки на улице Казинца.
Информация о нем поступила в экстренные службы в 21:03.
К моменту прибытия подразделений МЧС в квартире на девятом этаже шел сильный дым. В квартире проживают: хозяин-пенсионер, его жена, дочь и внук.
В момент пожара хозяина дома не было. Остальные жильцы квартиры самостоятельно покинули жилье до приезда спасателей.
Из соседних и вышерасположенных квартир сотрудники МЧС эвакуировали 21 человека (два ребенка).
Пострадавших нет. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями.
Огнем повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.
Рассматриваемая версия возникновения пожара – шалость детей с огнем,
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