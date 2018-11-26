24-летний белорус уехал на заработки в Москву и пропал

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Больше месяца ничего не известно о судьбе 24-летнего жителя деревни Осовцы (Дрогичинский район) Дениса Зинчука.

По информации Поисково-спасательного отряда «Ангел», молодой мужчина уехал в Москву на заработки и пропал.

О недавнего времени он работал на автомойке, а проживал на улице Маршала Неделина.

17 октября Денис перестал выходить на связь, до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

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Тэги: пропал человек Персона: Денис Зинчук Город: Москва

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