24-летний белорус уехал на заработки в Москву и пропал

Больше месяца ничего не известно о судьбе 24-летнего жителя деревни Осовцы (Дрогичинский район) Дениса Зинчука.

По информации Поисково-спасательного отряда «Ангел», молодой мужчина уехал в Москву на заработки и пропал.

О недавнего времени он работал на автомойке, а проживал на улице Маршала Неделина.

17 октября Денис перестал выходить на связь, до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.