24-летний белорус уехал на заработки в Москву и пропал
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Больше месяца ничего не известно о судьбе 24-летнего жителя деревни Осовцы (Дрогичинский район) Дениса Зинчука.
По информации Поисково-спасательного отряда «Ангел», молодой мужчина уехал в Москву на заработки и пропал.
О недавнего времени он работал на автомойке, а проживал на улице Маршала Неделина.
17 октября Денис перестал выходить на связь, до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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