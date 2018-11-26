ГАИ продолжает охотиться на лихачей

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вести борьбу с нарушением Правил дорожного движения.

Одним из самых грубых нарушений считается превышение установленных скоростных режимов.

Так, гродненская Госавтоинспекция в понедельник, 26 ноября, выставит на дорогах региона шесть переносных датчиков контроля скорости:

Гродно, улица Поповича;

Гродно, улица Дубко;

Гродно, улица Славинского;

Трасса М6 Минск – Гродно – граница Польши (Лидский район);

Трасса М6 Минск – Гродно – граница Польши (Ивьевский район).

Лихачам необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч – штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч – до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) – до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч – 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч – 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч – 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч – 6 базовых величин.

Naviny.by уже писали, что в период 23-26 ноября по всей стране ГАИ запланировало проведение в Беларуси нескольких профилактических мероприятий, которые будут направлены на предупреждение и пресечение подобных фактов, а также выявление водителей «под мухой».