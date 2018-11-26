В ДТП под Кобрином пострадали пятеро человек, двое из них дети

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в воскресенье, 25 ноября.

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, примерно в семь часов вечера на 518-м километре трассы М10 Кобрин – Гомель – граница РФ 57-летний житель деревни Хомск (Дрогичинский район) на «Фольксвагене-Мультиване» при обгоне «Фольксвагена-Пассат» ввлетел на встречку и совершил лобовое столкновение с «Фордом-Гэлакси».

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 34-летняя водитель «Форда», ее 40-летний супруг, 29-летняя сестра водителя, 14-летняя дочь и 7-летний сын.

Все пострадавшие госпитализированы районную больницу.