Керчь-Еникальский канал вновь открыт для судоходства

После вооруженного российско-украинского конфликта в Керченском проливе вновь открыт для судоходства Керчь-Еникальский канал.

В настоящее время движение судов происходит в штатном режиме.

25 ноября российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь.

Из-за инцидента был созван Совет национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассматривался вариант введения в стране военного положения на 60 дней.

Сегодня в 16:00 Верховная рада рассмотрит этот вопрос.