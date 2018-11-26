Керчь-Еникальский канал вновь открыт для судоходства

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После вооруженного российско-украинского конфликта в Керченском проливе вновь открыт для судоходства Керчь-Еникальский канал.

В настоящее время движение судов происходит в штатном режиме.

25 ноября российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь.

Из-за инцидента был созван Совет национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассматривался вариант введения в стране военного положения на 60 дней.

Сегодня в 16:00 Верховная рада рассмотрит этот вопрос.

Naviny.by ранее сообщали, что Министерство иностранных дел РФ 21 ноября призвало украинские власти «воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает».

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Тэги: Россия-Украина Азовское море

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