За пять лет количество пользователей интернета в Беларуси выросло в 1,4 раза

Количество абонентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц) всех видов передачи данных с выходом в сеть интернет на 1 января 2018 года составило 11,8 миллиона и с 1 января 2013 года увеличилось в 1,4 раза. Такие данные опубликовал Белстат 26 ноября, во Всемирный день информации.

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В Беларуси технологии широкополосного доступа в интернет используют 10,4 млн абонентов, или 88% общего количества. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в 2017 году 74,4% населения от 6 до 72 лет являлись интернет-пользователями, а 73,1% интернет-пользователей выходили в сеть ежедневно.

Всемирный день информации отмечают 26 ноября ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации.