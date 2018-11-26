Порошенко выдвинул Путину требования

Пятый президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к российскому руководству потребовал немедленно освободить задержанных украинских моряков и суда ВМФ.

Встреча в нормандском формате в Минске / Фото из архива пресс-службы президента

Порошенко обвинил Россию в нарушении международного права.

«Мы требуем срочно их передать украинской стороне вместе с кораблями и срочно сделать деэскалацию ситуации, которая случилась в Азовском море, - как первый шаг, и деэскалацию, по другим направлениям», - подчеркнул глава украинского государства.

25 ноября российские военные корабли обстреляли и задержали украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые следовали из Одессы в Мариуполь.

Naviny.by сообщали, что после вооруженного российско-украинского конфликта в Керченском проливе вновь открыт для судоходства Керчь-Еникальский канал.