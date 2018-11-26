Умер Бернардо Бертолуччи

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В Риме в возрасте 78 лет скончался режиссер с мировым именем Бернардо Бертолуччи.

Успех к мастеру пришел после картин «Конформист» (1970) и «Последнее танго в Париже» (1972). Он также снял «Маленького Будду» (1993), «Ускользающую красоту» (1996), «Мечтателей» (2003), которые признаны мировым киносообществом.

Бертолуччи в своих лентах не раз обращался к табуированным формам человеческой сексуальности —инцесту, триолизму, гомосексуальности.

Бертолуччи лауреат престижных наград в области кино, таких как «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989). В 2007-м получил награду за вклад в киноискусство на фестивале в Венеции, а в 2011-м – в Каннах. 

В 2013-м получил звезду на голливудской Аллее славы.

Ему также вручена Премия мира на саммите лауреатов Нобелевской премии мира в 2014 году.

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Тэги: кино Персона: Бернардо Бертолуччи

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