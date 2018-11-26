СК рассказал обстоятельства захвата в заложники мужчиной его дочери в банке в Заславле

Завершено расследование уголовного дела о захвате заложника в отделении банка в Заславле. Напомним, 18 июля 46-летний мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь. В ходе спецоперации по освобождению девушки мужчина был ликвидирован.

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Согласно заключению посмертной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемый во время совершения преступления не страдал каким-либо психическим расстройством, мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Следствием установлено, что мотивом совершенного преступления явились внутрисемейные отношения. Как выяснилось, мужчина в течение многих лет совершал противоправные действия в отношении дочери. Он систематически истязал, подвергал ее избиению, причинял телесные повреждения, вызывающие особые физические и психические страдания.

Девушка обращалась в милицию лишь единожды, но возбужденное в отношении мужчины административное производство в суде было прекращено в связи с примирением сторон.

За неделю до происшествия в банке в ссоре мужчина на почве ревностного отношения угрожал ножом дочери и причинил ей резаную рану шеи.

В день происшествия потерпевшая по требованию отца пришла в банк переоформить на себя взятый им кредит. При подписании кредитных документов в операционном зале мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил к шее дочери нож, требуя прекратить общение с ее молодым человеком. Реализуя умысел, направленный на ее захват, причинил потерпевшей телесные повреждения в виде пятнадцати ссадин на шее и шести ран на пальцах кистей рук.

Отец девушки был неоднократно судим за умышленные преступления. В 2007 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершенный разбой и грабеж.